Курс валют у Луцьку 18 грудня
Сьогодні, 09:10
18 грудня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.68.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.26, а продають за 9.54.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.26, а продають за 9.54.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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