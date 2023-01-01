За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 347160 (+1090) осіб,



– танків – 5783 (+44),



– бойових броньованих машин – 10752 (+60),



– артилерійських систем – 8175 (+38),



– РСЗВ – 926 (+3) од,



– засоби ППО – 610 (+1),



– літаків – 324 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),



– крилаті ракети – 1610 (+0),



– кораблі/катери – 22 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56),



– спеціальна техніка – 1198 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу Сили оборони України знищили ще 1090 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу – близько 347160 (+1090) осіб,– танків – 5783 (+44),– бойових броньованих машин – 10752 (+60),– артилерійських систем – 8175 (+38),– РСЗВ – 926 (+3) од,– засоби ППО – 610 (+1),– літаків – 324 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),– крилаті ракети – 1610 (+0),– кораблі/катери – 22 (+0),– підводні човни – 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56),– спеціальна техніка – 1198 (+4).Дані уточнюються.

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