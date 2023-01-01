За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів

За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів
За добу Сили оборони України знищили ще 1090 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 347160 (+1090) осіб,

– танків – 5783 (+44),

– бойових броньованих машин – 10752 (+60),

– артилерійських систем – 8175 (+38),

– РСЗВ – 926 (+3) од,

– засоби ППО – 610 (+1),

– літаків – 324 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),

– крилаті ракети – 1610 (+0),

– кораблі/катери – 22 (+0),

– підводні човни – 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56),

– спеціальна техніка – 1198 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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