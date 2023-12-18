До акції протесту польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери





Про це написав лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X), цитує



Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.



Як заявлено, фермери долучаться до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".



Польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.



15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.



Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.Про це написав лідер протестувальників-перевізниківу Twitter (X), цитує "Європейська правда" Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.Як заявлено, фермери долучаться до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".Польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни., ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

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