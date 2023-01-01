У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ

Валерія Залужного 17 грудня знайшли «прослушку».



Про це



Як інформує видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.



"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України17 грудня знайшли «прослушку».Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.Як інформує видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача."Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

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