У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
17 грудень, 23:31
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного 17 грудня знайшли «прослушку».
Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.
Як інформує видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.
"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.
Як інформує видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.
"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський подякував за результативність воїнам волинської бригади
17 грудень, 23:45
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
17 грудень, 23:31