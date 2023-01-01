У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ

У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного 17 грудня знайшли «прослушку».

Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

Як інформує видання, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

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Теги: Залужний, прослушка
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