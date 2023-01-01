На війні з окупантами загинув Герой з Волині Вадим Венцель

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Вадим Венцель
загинув житель села Радомишль Луцького району Вадим Венцель.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув житель села Радомишль Венцель Вадим Юрійович. Трагедія сталась 15 грудня 2023 року при виконанні бойового завдання у районі села Райгородка Сватівського району Луганської області.

«Доземний уклін та вічна слава нашому полеглому земляку, який віддав життя у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Приносимо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя, бажаємо сил пережити цю непоправну втрату», - йдеться у дописі.

Інформацію про чин похорону буде повідомлено додатково.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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