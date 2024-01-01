Як працює розвідка на фронті: розповідь бійців із Волині





Розповідь бійців опублікувало Регіональне управління сил тероборони "Захід", пише



Троє бійців розвідувального взводу 100 бригади тероборони Волині із позивними "Інженер", "Шафа" і "Петрик" розповіли про специфіку роботи взводу в умовах бойових дій.



Головний сержант "Інженер"



Боєць з Волині із позивним "Інженер" батько двох синів. Чоловік каже: пішов у військо заради них. З його слів, розвідники цілодобово працюють з інформацією, щоб наперед знати усі можливі дії і тактику армії РФ і мати можливість зупинити їх.



"Роботи багато. Якщо дивишся у фільмах про розвідку, то це захоплююче, але те, що відбувається насправді — зовсім інші речі. Це не фільм, на війні є лише один дубль і якщо не виконаєш завдання, то це матиме катастрофічні наслідки", — говорить "Інженер".



Командир відділення БпЛА "Шафа"



Волинянин пішов на війну добровольцем. "Шафа" каже: в цивільному житті був менеджером зі збуту харчових продуктів, але на війні захопився аеророзвідкою. Додає: після перемоги хоче лишитися у ЗСУ.



"Спочатку я був простим солдатом, але зараз виконую обов'язки командира відділення. Я десь, певно, всередині відчував, що аеророзвідка — це моє", — додає військовий.



Головний сержант взводу розвідки "Петрик"



На Волині "Петрик" має власну будівельну фірму, але у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у військкомат. Спершу чоловіку відмовили через відсутність військового досвіду.



"Завдяки наполегливості, я таки потрапив у військо. Служу заради доньки, яка чекає мене з війни. Зараз бачу себе лише у розвідці. Майбутнє за аеророзвідкою, бо це найдієвіший метод збору інформації", — вважає волинянин.







Що відомо про участь ТРО Волині в боях на сході



У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.



Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.



З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ.

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