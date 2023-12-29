Волинські воїни показали, як знищили бліндаж із ворогами
Сьогодні, 17:46
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати загарбників, які прийшли на українську землю.
Про це у телеграмі повідомила 100 бригада ТрО ЗСУ.
Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» продовжують забезпечувати окупантів позачерговими путівками до найгарячіших закутків пекла.
Волинська ТрО опублікувала відео із роботою захисників.
«Ось і цього разу наші аеророзвідники «засікли», що в одному з бліндажів сховалося відразу четверо ординців. При наближенні FPV-дрона один орк, щоправда, встиг вибігти зі сховку. А ось інших трьох вдалося підсмажити якнайретельніше!» - зазначили у військовій частині.
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Про це у телеграмі повідомила 100 бригада ТрО ЗСУ.
Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» продовжують забезпечувати окупантів позачерговими путівками до найгарячіших закутків пекла.
Волинська ТрО опублікувала відео із роботою захисників.
«Ось і цього разу наші аеророзвідники «засікли», що в одному з бліндажів сховалося відразу четверо ординців. При наближенні FPV-дрона один орк, щоправда, встиг вибігти зі сховку. А ось інших трьох вдалося підсмажити якнайретельніше!» - зазначили у військовій частині.
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