Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

Назавжди до рідного дому у Камінь-Каширську громаду повернувсяПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Навколішки, з патріотичною символікою, сльозами в очах, дорогі встелені квітами – саме так свого Захисника зустрічали краяни. Вічна Слава і пам'ять воїну, який захищав Батьківщину.«Завтра солдата проведено в останній земний шлях. Просимо всіх людей віддати шану Герою. Чин похорону розпочнеться о 12 годині в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі. Спочивай у мирі і спокої, наш Захиснику!» - йдеться у повідомленні.