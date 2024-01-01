Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Назавжди до рідного дому у Камінь-Каширську громаду повернувся полеглий Герой Анатолій Бащук.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

Навколішки, з патріотичною символікою, сльозами в очах, дорогі встелені квітами – саме так свого Захисника зустрічали краяни. Вічна Слава і пам'ять воїну, який захищав Батьківщину.

«Завтра солдата проведено в останній земний шлях. Просимо всіх людей віддати шану Герою. Чин похорону розпочнеться о 12 годині в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі. Спочивай у мирі і спокої, наш Захиснику!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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