Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 18:03
Назавжди до рідного дому у Камінь-Каширську громаду повернувся полеглий Герой Анатолій Бащук.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Навколішки, з патріотичною символікою, сльозами в очах, дорогі встелені квітами – саме так свого Захисника зустрічали краяни. Вічна Слава і пам'ять воїну, який захищав Батьківщину.
«Завтра солдата проведено в останній земний шлях. Просимо всіх людей віддати шану Герою. Чин похорону розпочнеться о 12 годині в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі. Спочивай у мирі і спокої, наш Захиснику!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Навколішки, з патріотичною символікою, сльозами в очах, дорогі встелені квітами – саме так свого Захисника зустрічали краяни. Вічна Слава і пам'ять воїну, який захищав Батьківщину.
«Завтра солдата проведено в останній земний шлях. Просимо всіх людей віддати шану Герою. Чин похорону розпочнеться о 12 годині в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі. Спочивай у мирі і спокої, наш Захиснику!» - йдеться у повідомленні.
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