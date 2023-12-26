Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети
Сьогодні, 18:50
На Волині судитимуть директора компанії за продаж контрафактних електронних сигарет та рідин до них.
Про це у фейсбуці інформує територіальне управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Детективи оголосили підозру волинянину, який тривалий час незаконно продавав підакцизні товари.
Слідством встановлено, що директор місцевого товариства купував у мережі Інтернет електронні сигарети без марок акцизного податку та компоненти до них, аби надалі продавати через мережу магазинів у Луцьку та інших містах області.
За результатами обшуків, працівники Теруправління вилучили понад 1200 одиниць електронних сигарет, рідин та компонентів до них.
Наразі волинянину повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Оперативний супровід - працівники 6 прикордонного загону Держприкордон служби. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
Нагадаємо, з початку 2023 року детективи БЕБ на Волині вилучили електронні сигарети та компоненти вартістю 15 млн грн.
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Про це у фейсбуці інформує територіальне управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Детективи оголосили підозру волинянину, який тривалий час незаконно продавав підакцизні товари.
Слідством встановлено, що директор місцевого товариства купував у мережі Інтернет електронні сигарети без марок акцизного податку та компоненти до них, аби надалі продавати через мережу магазинів у Луцьку та інших містах області.
За результатами обшуків, працівники Теруправління вилучили понад 1200 одиниць електронних сигарет, рідин та компонентів до них.
Наразі волинянину повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Оперативний супровід - працівники 6 прикордонного загону Держприкордон служби. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
Нагадаємо, з початку 2023 року детективи БЕБ на Волині вилучили електронні сигарети та компоненти вартістю 15 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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