Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети

На Волині судитимуть директора компанії зата рідин до них.Про це у фейсбуці інформує територіальне управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.Детективи оголосили підозру волинянину, який тривалий час незаконно продавав підакцизні товари.Слідством встановлено, що директор місцевого товариства купував у мережі Інтернет електронні сигарети без марок акцизного податку та компоненти до них, аби надалі продавати через мережу магазинів у Луцьку та інших містах області.За результатами обшуків, працівники Теруправління вилучили понад 1200 одиниць електронних сигарет, рідин та компонентів до них.Наразі волинянину повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Оперативний супровід - працівники 6 прикордонного загону Держприкордон служби. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.Нагадаємо, з початку 2023 року детективи БЕБ на Волині вилучили електронні сигарети та компоненти вартістю 15 млн грн.