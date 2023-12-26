Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети

Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети
На Волині судитимуть директора компанії за продаж контрафактних електронних сигарет та рідин до них.

Про це у фейсбуці інформує територіальне управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Детективи оголосили підозру волинянину, який тривалий час незаконно продавав підакцизні товари.

Слідством встановлено, що директор місцевого товариства купував у мережі Інтернет електронні сигарети без марок акцизного податку та компоненти до них, аби надалі продавати через мережу магазинів у Луцьку та інших містах області.
Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети

За результатами обшуків, працівники Теруправління вилучили понад 1200 одиниць електронних сигарет, рідин та компонентів до них.
Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети

Наразі волинянину повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.
Директор компанії постане перед судом на Волині за контрафактні електронні сигарети

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Оперативний супровід - працівники 6 прикордонного загону Держприкордон служби. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо, з початку 2023 року детективи БЕБ на Волині вилучили електронні сигарети та компоненти вартістю 15 млн грн.

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Теги: БЕБ, Волинь
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