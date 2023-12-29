Депутат із Волині пішов до ЗСУ добровольцем у перший день Великої війни

Депутат із Волині пішов до ЗСУ добровольцем у перший день Великої війни
Депутат Луцької райради Сергій Сівак – майор медичної служби, начальник евакуаційного відділення медичної роти у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це пише Вісник і К.

Офіцер пішов до війська у перший день повномасштабного вторгнення росіян. Вважає, що нині Україна отримала шанс назавжди відірватись від рашистської неволі й залежності, жертвами яких ми були упродовж століть.

«Ми ніколи не були дружніми державами. Протягом 300 років, відколи були підписані Переяславські угоди, ми були васалами нашого так званого «старшого брата», який постійно диктував нам своє», - розповідає Сергій Сівак.

«Зараз у нас є єдиний реальний шанс, щоб відійти від московитів і стати дійсно незалежною державою. Правда і справедливість мусять бути на нашому боці!» - переконаний офіцер.

Справжньою перемогою над ворогом Сергій Сівак вважає не тільки вигнання рашистів за межі кордонів держави станом на 1991 рік, а й економічну, фінансову та військову незалежність України.

«У цій боротьбі ми повинні в першу чергу надіятись на власні сили. Зрозуміло, що партнери і друзі – це добре. Але ми як держава, маємо докладати зусиль для стрімкого розвитку нашого військово-промислового комплексу, воєнної економіки, яка, своєю чергою, має давати людям нові робочі місця і забезпечувати цивілізовану оплату праці», - зауважив військовослужбовець.

Сергій Сівак називає себе багатодітним батьком і дідусем. Саме заради своїх дітей і онуків він пішов на фронт: «Бо це майбутнє наше, переданий нами генотип, за який ми вболіваємо та переживаємо, - каже він. - Саме заради них ми маємо здобути таку омріяну перемогу України».

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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