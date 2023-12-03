Українців запрошують у подорож на ретро-поїзді з паровою тягою

Українців запрошують у подорож на ретро-поїзді з паровою тягою
Укрзалізниця запрошує 6 січня усіх охочих у подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі за розширеним маршрутом зі станції Гайворон до станції Дохно та зворотно.

Про це Укрзалізниця повідомила у телеграмі.

На гостей очікує:

- подорож у польських пасажирських вагонах Pafawag (1960 року виробництва) під тягою старовинного німецького паровозу Гр-336 (1951);
- різдвяні культурно-мистецькі заходи від Гайворонської міської ради;
- благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.

Квитки на ретро-поїзд можна придбати у мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах УЗ та в касах вокзалів.

Шукайте поїзди сполученням:

№ 965 Гайворон — Дохно;
№ 966 Дохно — Гайворон.

Вартість квитка в одному напрямку — 137 грн для дорослого та 103 грн для дітей віком до 14 років.

«Для зручного трансферу призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ—Гайворон—Київ та Львів — Гайворон — Львів. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 5 січня, з Гайворону назад — ввечері 6 січня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних веб-ресурсах Укрзалізниці! Для замовлення екскурсії до краєзнавчого музею та екскурсій містом звертайтеся 067-696-51-07», - зазначили в Укрзалізниці.

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Теги: потяг, Укрзалізниця
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