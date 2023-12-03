Українців запрошують у подорож на ретро-поїзді з паровою тягою

Укрзалізниця запрошує 6 січня усіх охочих у подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі за розширеним маршрутом зі станції Гайворон до станції Дохно та зворотно.Про це Укрзалізниця повідомила у телеграмі.На гостей очікує:Квитки на ретро-поїзд можна придбати у мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах УЗ та в касах вокзалів.Шукайте поїзди сполученням:Вартість квитка в одному напрямку — 137 грн для дорослого та 103 грн для дітей віком до 14 років.«Для зручного трансферу призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ—Гайворон—Київ та Львів — Гайворон — Львів. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 5 січня, з Гайворону назад — ввечері 6 січня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних веб-ресурсах Укрзалізниці! Для замовлення екскурсії до краєзнавчого музею та екскурсій містом звертайтеся 067-696-51-07», - зазначили в Укрзалізниці.