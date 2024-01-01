Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Дощ з переходом в сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

В області – хмарно з проясненнями. Дощ з переходом в сніг. Ожеледиця. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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