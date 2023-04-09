На Волині відновили електропостачання в 21 населеному пункті, без світла ще 64

На Волині відновили електропостачання в 21 населеному пункті, без світла ще 64
Волинські енергетики відновили електропостачання у населених пунктах області, де не було світла через негоду.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Станом на 19:00 4 січня волинські енергетики повністю відновили електропостачання в 21 населеному пункті.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Поки без електропостачання 44 населених пунктів повністю, 20 частково.

Електромонтери аварійних бригад продовжують працювати над вирішенням проблеми, завданої негодою.

Наразі знеструмлено 12 повітряних ліній 10 кВ (8 повністю, 4 частково).

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Теги: електроенергія, Волиньобленерго, аварійні відключення
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