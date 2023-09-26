Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО

Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО
Луцька міська рада вперше у 2024 році передала допомогу для військовослужбовців Збройних сил України.

Захисники України отримають 6 квадрокоптерів, - йдеться на сайті міської ради.

Так, для ще активнішої боротьби з російськими окупантами військовослужбовці в/ч А7086 отримали шість квадрокоптерів DJI Mavic 3 fly more combo та комплект виносної антени Avanger Booster 2.4G/5.8G з дводіапазонним підсилювачем сигналу для квадрокоптерів DJI Mavic 3Е, Matrix та Autel з кабелем, штативом-кронштейном і перехідником.
Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО
Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО

"Продовжуємо підтримку наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території", - йдеться у повідомленні міськради.

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, допомога, ЗСУ, квалрокоптери
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