Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО
04 січень, 22:38
Луцька міська рада вперше у 2024 році передала допомогу для військовослужбовців Збройних сил України.
Захисники України отримають 6 квадрокоптерів, - йдеться на сайті міської ради.
Так, для ще активнішої боротьби з російськими окупантами військовослужбовці в/ч А7086 отримали шість квадрокоптерів DJI Mavic 3 fly more combo та комплект виносної антени Avanger Booster 2.4G/5.8G з дводіапазонним підсилювачем сигналу для квадрокоптерів DJI Mavic 3Е, Matrix та Autel з кабелем, штативом-кронштейном і перехідником.
"Продовжуємо підтримку наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території", - йдеться у повідомленні міськради.
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Захисники України отримають 6 квадрокоптерів, - йдеться на сайті міської ради.
Так, для ще активнішої боротьби з російськими окупантами військовослужбовці в/ч А7086 отримали шість квадрокоптерів DJI Mavic 3 fly more combo та комплект виносної антени Avanger Booster 2.4G/5.8G з дводіапазонним підсилювачем сигналу для квадрокоптерів DJI Mavic 3Е, Matrix та Autel з кабелем, штативом-кронштейном і перехідником.
"Продовжуємо підтримку наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території", - йдеться у повідомленні міськради.
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