Луцька міськрада придбала військовим 6 квадрокоптерів. ФОТО

Луцька міська рада вперше у 2024 році передала допомогу для військовослужбовців Збройних сил України.Захисники України отримають 6 квадрокоптерів, - йдеться на сайті міської ради.Так, для ще активнішої боротьби з російськими окупантами військовослужбовці в/ч А7086 отримали шість квадрокоптерів DJI Mavic 3 fly more combo та комплект виносної антени Avanger Booster 2.4G/5.8G з дводіапазонним підсилювачем сигналу для квадрокоптерів DJI Mavic 3Е, Matrix та Autel з кабелем, штативом-кронштейном і перехідником."Продовжуємо підтримку наших військових, аби вони могли боротися з ворогом та швидше звільнити окуповані території", - йдеться у повідомленні міськради.