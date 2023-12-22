Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder





Про це повідомляє



Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:



неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;

10 бойових машин піхоти Marder;

ракети до систем ППО IRIS-T SLM;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;

понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;

понад 3 тисячі шоломів;

30 систем виявлення безпілотників;

10 радарів наземного спостереження GO12;

10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

3 тягача HX81 та 1 причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв;

понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.



Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні.Про це повідомляє "Європейська правда" , посилаючись на оприлюднені на сайті німецького уряду дані.Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;10 бойових машин піхоти Marder;ракети до систем ППО IRIS-T SLM;дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;понад 3 тисячі шоломів;30 систем виявлення безпілотників;10 радарів наземного спостереження GO12;10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;3 тягача HX81 та 1 причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв;понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію