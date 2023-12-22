Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder

Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder
Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на оприлюднені на сайті німецького уряду дані.

Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:

неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;
10 бойових машин піхоти Marder;
ракети до систем ППО IRIS-T SLM;
дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;
понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;
понад 3 тисячі шоломів;
30 систем виявлення безпілотників;
10 радарів наземного спостереження GO12;
10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
3 тягача HX81 та 1 причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв;
понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.
22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

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Теги: Украхна, війна, Німеччина, допомога
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