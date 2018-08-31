У Ковелі підліток плюнув у руку дідусю, який просив милостиню. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
У місті Ковель підліток познущався зі старшого чоловіка, який просив милостиню. Юнак плюнув дідусю на руку.
Неприємний інцидент трапився біля місцевого супермаркету АТБ. Відео опублікували на сторінці видання "КовельMedia" у фейсбуці.
На відео видно, як хлопець підійшов до дідуся, який стояв біля супермаркету з простягнутою рукою і плюнув на неї.
Інцидент знімала компанія його друзів.
Проте популярність спрацювала і особу «героя» оперативно встановили працівники Ковельського районного управління поліції. Як повідомляє ІА Волинські Новини, у поліції Волині зазначили, що це учень однієї з місцевих шкіл. З ним та його батьками вже поспілкувалися поліцейські.
На батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).
Встановлено особи і інших неповнолітніх, хто був поруч, знімав відео: з ними проведуть профбесіду, в разі потреби буде прийнято необхідне процесуальне рішення.
Працівники Ковельського РУП розшукають дідуся, аби переконатися, що з ним усе гаразд, показати відео вибачення хлопця, а також надати необхідну допомогу в разі потреби.
У мережі тим часом з’явилося відео з вибаченнями підлітка. Хоч, як зазначають користувачі, виглядає це не дуже щиро.
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Неприємний інцидент трапився біля місцевого супермаркету АТБ. Відео опублікували на сторінці видання "КовельMedia" у фейсбуці.
На відео видно, як хлопець підійшов до дідуся, який стояв біля супермаркету з простягнутою рукою і плюнув на неї.
Інцидент знімала компанія його друзів.
Проте популярність спрацювала і особу «героя» оперативно встановили працівники Ковельського районного управління поліції. Як повідомляє ІА Волинські Новини, у поліції Волині зазначили, що це учень однієї з місцевих шкіл. З ним та його батьками вже поспілкувалися поліцейські.
На батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).
Встановлено особи і інших неповнолітніх, хто був поруч, знімав відео: з ними проведуть профбесіду, в разі потреби буде прийнято необхідне процесуальне рішення.
Працівники Ковельського РУП розшукають дідуся, аби переконатися, що з ним усе гаразд, показати відео вибачення хлопця, а також надати необхідну допомогу в разі потреби.
У мережі тим часом з’явилося відео з вибаченнями підлітка. Хоч, як зазначають користувачі, виглядає це не дуже щиро.
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