У Ковелі підліток плюнув у руку дідусю, який просив милостиню. ВІДЕО





Неприємний інцидент трапився біля місцевого супермаркету АТБ. Відео опублікували на сторінці видання "КовельMedia" у фейсбуці.



На відео видно, як хлопець підійшов до дідуся, який стояв біля супермаркету з простягнутою рукою і плюнув на неї.



Інцидент знімала компанія його друзів.





Проте популярність спрацювала і особу «героя» оперативно встановили працівники Ковельського районного управління поліції. Як повідомляє ІА



На батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).



Встановлено особи і інших неповнолітніх, хто був поруч, знімав відео: з ними проведуть профбесіду, в разі потреби буде прийнято необхідне процесуальне рішення.



Працівники Ковельського РУП розшукають дідуся, аби переконатися, що з ним усе гаразд, показати відео вибачення хлопця, а також надати необхідну допомогу в разі потреби.



У мережі тим часом з’явилося відео з вибаченнями підлітка. Хоч, як зазначають користувачі, виглядає це не дуже щиро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель підліток познущався зі старшого чоловіка, який просив милостиню. Юнак плюнув дідусю на руку.Неприємний інцидент трапився біля місцевого супермаркету АТБ. Відео опублікували на сторінці видання "КовельMedia" у фейсбуці.На відео видно, як хлопець підійшов до дідуся, який стояв біля супермаркету з простягнутою рукою і плюнув на неї.Інцидент знімала компанія його друзів.Проте популярність спрацювала і особу «героя» оперативно встановили працівники Ковельського районного управління поліції. Як повідомляє ІА Волинські Новини , у поліції Волині зазначили, що це учень однієї з місцевих шкіл. З ним та його батьками вже поспілкувалися поліцейські.На батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).Встановлено особи і інших неповнолітніх, хто був поруч, знімав відео: з ними проведуть профбесіду, в разі потреби буде прийнято необхідне процесуальне рішення.Працівники Ковельського РУП розшукають дідуся, аби переконатися, що з ним усе гаразд, показати відео вибачення хлопця, а також надати необхідну допомогу в разі потреби.У мережі тим часом з’явилося відео з вибаченнями підлітка. Хоч, як зазначають користувачі, виглядає це не дуже щиро.

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