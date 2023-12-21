Жінку, якій вперше на Волині пересадили печінку, виписали з лікарні. ФОТО

У Волинській обласній клінічній лікарні з відділення трансплантації органів виписали додому пацієнтку, якій вперше на Волині зробили пересадку печінки.Про це повідомили у медзакладі.За словами медиків, Валентина Антонівна почувається добре, і вже готується радувати своїх рідних новими планами та задумами, адже важкий цироз - уже в минулому, а попереду - можливість жити повноцінним життям."Дякуємо родині донора за згоду на донорство органів - низький вам уклін! Тож в Новий Рік з новими силами, ідеями та планами!!!Усім здоров’я!!!" - йдеться у дописі на сторінці лікарні.Нагадаємо, у грудні 2023 року