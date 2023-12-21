Жінку, якій вперше на Волині пересадили печінку, виписали з лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:34
У Волинській обласній клінічній лікарні з відділення трансплантації органів виписали додому пацієнтку, якій вперше на Волині зробили пересадку печінки.
Про це повідомили у медзакладі.
За словами медиків, Валентина Антонівна почувається добре, і вже готується радувати своїх рідних новими планами та задумами, адже важкий цироз - уже в минулому, а попереду - можливість жити повноцінним життям.
"Дякуємо родині донора за згоду на донорство органів - низький вам уклін! Тож в Новий Рік з новими силами, ідеями та планами!!!
Усім здоров’я!!!" - йдеться у дописі на сторінці лікарні.
Нагадаємо, у грудні 2023 року на Волині здійснили трансплантацію печінки жінці, яка важко хворіла на цироз і без трансплантації загинула б.
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Про це повідомили у медзакладі.
За словами медиків, Валентина Антонівна почувається добре, і вже готується радувати своїх рідних новими планами та задумами, адже важкий цироз - уже в минулому, а попереду - можливість жити повноцінним життям.
"Дякуємо родині донора за згоду на донорство органів - низький вам уклін! Тож в Новий Рік з новими силами, ідеями та планами!!!
Усім здоров’я!!!" - йдеться у дописі на сторінці лікарні.
Нагадаємо, у грудні 2023 року на Волині здійснили трансплантацію печінки жінці, яка важко хворіла на цироз і без трансплантації загинула б.
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Коментарі 1
Жінка, якій пересадили печінку, це та молодиця у білому?
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