Чотири трасплантації за ніч: у волинській лікарні пересадили печінку, серце та дві нирки

У Волинській обласній клінічній лікарні зробили чотири трансплантації: вперше пересадили печінку, серце та дві нирки.Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні."Команда наших лікарів, разом з нашими друзями з МТМО міста Львова, вперше пересадили печінку!Пацієнтка важко хворіла на цироз печінки, і без трансплантації вона просто загинула б. Сімʼя була в відчаї, адже стан їх мами швидко погіршувався, а часті ускладнення і кровотечі не залишали жінці жодних шансів!Вона звернулась до нас, і ми поставили її в листок очікування! І коли в реанімації помер пацієнт від дуже важкого інсульту, і його родичі дали згоду на вилучення органів-зʼявився шанс!Цієї ночі в нашій лікарні було пересаджено 4 органи-серце, печінка і дві нирки!!! Усі пацієнти уже стабільні, органи включились в роботу, і вони проходять планове лікування!", - йдеться у повідомленні.