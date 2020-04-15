Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції





Різдво Христове тепер святкуємо 25 грудня, а Святвечір - 24 грудня. Відповідно основні святкові богослужіння проводитимуться саме у ці дні.



Православна церква України (ПЦУ) — де і коли богослужіння на Різдво



Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе головні різвдяні богослужіння в Києві.



24 грудня

16:45 — Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, службу очолить митрополит Епіфаній



25 грудня

09:00 — Божественна літургія з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва, її очолить митрополит Епіфаній.



Ці богослужіння транслюватимуться на сторінках



Українська греко-католицька церква: богослужіння на Різдво



24 грудня

17:00 -

25 грудня

7:00 -

11:00 - Свята Літургія

18:00 - Велика вечірня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч українці вперше відзначатимуть Різдво за новим календарем, на який Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли у вересні 2023 року.Різдво Христове тепер святкуємо 25 грудня, а Святвечір - 24 грудня. Відповідно основні святкові богослужіння проводитимуться саме у ці дні.Предстоятель ПЦУ митрополитпроведе головні різвдяні богослужіння в Києві.24 грудня16:45 — Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, службу очолить митрополит Епіфаній25 грудня09:00 — Божественна літургія з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва, її очолить митрополит Епіфаній.Ці богослужіння транслюватимуться на сторінках ПЦУ Митрополита Епіфанія у фейсбуці на YouTube-каналі ПЦУ 24 грудня17:00 - Велике повечір’я з литією

25 грудня7:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія 11:00 - Свята Літургія18:00 - Велика вечірня

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