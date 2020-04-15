Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції
Сьогодні, 11:52
Цьогоріч українці вперше відзначатимуть Різдво за новим календарем, на який Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли у вересні 2023 року.
Різдво Христове тепер святкуємо 25 грудня, а Святвечір - 24 грудня. Відповідно основні святкові богослужіння проводитимуться саме у ці дні.
Православна церква України (ПЦУ) — де і коли богослужіння на Різдво
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе головні різвдяні богослужіння в Києві.
24 грудня
16:45 — Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, службу очолить митрополит Епіфаній
25 грудня
09:00 — Божественна літургія з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва, її очолить митрополит Епіфаній.
Ці богослужіння транслюватимуться на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у фейсбуці на YouTube-каналі ПЦУ.
Українська греко-католицька церква: богослужіння на Різдво
24 грудня
17:00 - Велике повечір’я з литією
25 грудня
7:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія
11:00 - Свята Літургія
18:00 - Велика вечірня
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Різдво Христове тепер святкуємо 25 грудня, а Святвечір - 24 грудня. Відповідно основні святкові богослужіння проводитимуться саме у ці дні.
Православна церква України (ПЦУ) — де і коли богослужіння на Різдво
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе головні різвдяні богослужіння в Києві.
24 грудня
16:45 — Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, службу очолить митрополит Епіфаній
25 грудня
09:00 — Божественна літургія з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва, її очолить митрополит Епіфаній.
Ці богослужіння транслюватимуться на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у фейсбуці на YouTube-каналі ПЦУ.
Українська греко-католицька церква: богослужіння на Різдво
24 грудня
17:00 - Велике повечір’я з литією
25 грудня
7:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія
11:00 - Свята Літургія
18:00 - Велика вечірня
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