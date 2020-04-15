Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції

Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції
Цьогоріч українці вперше відзначатимуть Різдво за новим календарем, на який Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли у вересні 2023 року.

Різдво Христове тепер святкуємо 25 грудня, а Святвечір - 24 грудня. Відповідно основні святкові богослужіння проводитимуться саме у ці дні.

Православна церква України (ПЦУ) — де і коли богослужіння на Різдво

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе головні різвдяні богослужіння в Києві.

24 грудня
16:45 — Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, службу очолить митрополит Епіфаній

25 грудня
09:00 — Божественна літургія з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва, її очолить митрополит Епіфаній.

Ці богослужіння транслюватимуться на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у фейсбуці на YouTube-каналі ПЦУ.

Українська греко-католицька церква: богослужіння на Різдво

24 грудня
17:00 - Велике повечір’я з литією

25 грудня
7:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія
11:00 - Свята Літургія
18:00 - Велика вечірня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: богослужіння, Різдво, ПЦУ, УГКЦ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися таксі та легковик
Сьогодні, 12:57
У місті на Волині підтоплює подвір'я: рятувальники відкачували воду
Сьогодні, 12:36
Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції
Сьогодні, 11:52
Чотири трасплантації за ніч: у волинській лікарні пересадили печінку, серце та дві нирки
Сьогодні, 11:13
Блокада польського кордону на Різдво: пропускатимуть ще менше вантажівок
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
Коли і де транслюватимуть великодні богослужіння Коли і де транслюватимуть великодні богослужіння
15 квітень, 2020, 04:19
Оприлюднили розклад різвяних богослужінь у головному соборі Луцька Оприлюднили розклад різвяних богослужінь у головному соборі Луцька
04 січень, 2020, 18:02
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО
17 квітень, 00:45
Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі
05 січень, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися таксі та легковик
Сьогодні, 12:57
 0
У місті на Волині підтоплює подвір'я: рятувальники відкачували воду
Сьогодні, 12:36
 0
Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції
Сьогодні, 11:52
 0
Чотири трасплантації за ніч: у волинській лікарні пересадили печінку, серце та дві нирки
Сьогодні, 11:13
 0
Блокада польського кордону на Різдво: пропускатимуть ще менше вантажівок
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8