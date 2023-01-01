У Луцьку зіткнулися таксі та легковик

У Луцьку зіткнулися таксі та легковик
У Луцьку на вулиці Дубнівська сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Bolt.

Про це повідомили очевидці, пише Конкурент.

Сьогодні, 24 грудня, близько 12:00 год у Луцьку на вулиці Дубнівській сталася аварія: дорогу не поділили автомобіль служби таксі Bolt та легковик «форд». Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці ДТП працює поліція. Ділянку дороги, де сталася аварія, загородили. Попередньо – обійшлося без постраждалих.
У Луцьку зіткнулися таксі та легковик


Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 грудня, у Луцьку сталася аварія теж за участю таксі.

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Теги: аварія, Луцьк
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