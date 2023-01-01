У Луцьку – аварія за участю таксі
Сьогодні, 17:40
У Луцьку надвечір сьогодні, 22 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Аварія трапилася близько 17:00. Два легковики не розминулися на кільці неподалік Північного ринку в обласному центрі Волині.
Зі слів очевидці, в таксі марки "Рено" врізався легковик "Опель". Автомобілі отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Аварія трапилася близько 17:00. Два легковики не розминулися на кільці неподалік Північного ринку в обласному центрі Волині.
Зі слів очевидці, в таксі марки "Рено" врізався легковик "Опель". Автомобілі отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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