У Луцьку – аварія за участю таксі

У Луцьку – аварія за участю таксі
У Луцьку надвечір сьогодні, 22 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.

Аварія трапилася близько 17:00. Два легковики не розминулися на кільці неподалік Північного ринку в обласному центрі Волині.
У Луцьку – аварія за участю таксі

Зі слів очевидці, в таксі марки "Рено" врізався легковик "Опель". Автомобілі отримали механічні ушкодження.
У Луцьку – аварія за участю таксі

На місці ДТП працювала патрульна поліція.
У Луцьку – аварія за участю таксі

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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