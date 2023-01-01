У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки
Сьогодні, 18:03
Цього року у Луцьку вирішили відмовитися від урочистостей із відкриттям головної новорічної ялинки.
Про це пише Суспільне.
Комунальні працівники підприємства "Луцьксвітло" сьогодні, 22 грудня, продовжили роботи з прикрашання тріо новорічних ялинок у центрі міста. Цього року їх декоруватимуть торішніми прикрасами, розповіла заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Каже: жодної копійки бюджетних коштів на ялинку не витратили.
Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк.
Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Комунальні працівники підприємства "Луцьксвітло" сьогодні, 22 грудня, продовжили роботи з прикрашання тріо новорічних ялинок у центрі міста. Цього року їх декоруватимуть торішніми прикрасами, розповіла заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Каже: жодної копійки бюджетних коштів на ялинку не витратили.
Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк.
Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати
Сьогодні, 18:27
У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки
Сьогодні, 18:03
У Луцьку – аварія за участю таксі
Сьогодні, 17:40