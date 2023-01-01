У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки

урочистостей із відкриттям головної новорічної ялинки.



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Комунальні працівники підприємства "Луцьксвітло" сьогодні, 22 грудня, продовжили роботи з прикрашання тріо новорічних ялинок у центрі міста. Цього року їх декоруватимуть торішніми прикрасами, розповіла заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Каже: жодної копійки бюджетних коштів на ялинку не витратили.



Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк.



Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року у Луцьку вирішили відмовитися відголовної новорічної ялинки.Про це пише Суспільне Комунальні працівники підприємства "Луцьксвітло" сьогодні, 22 грудня, продовжили роботи з прикрашання тріо новорічних ялинок у центрі міста. Цього року їх декоруватимуть торішніми прикрасами, розповіла заступниця міського голови. Каже: жодної копійки бюджетних коштів на ялинку не витратили.Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк.Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції.

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