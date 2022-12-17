Коли у Луцьку урочисто відкриють новорічну ялинку





Як розповіла журналістам Тетяна Гнатів, цьогоріч було прийняте рішення не роботи театралізованого дійства, як в мирні часи, оскільки це недоречно. Наразі акцент роблять на заходах для дітей та на дійствах, які повʼязані з актуальними подіями в Україні.



У Луцькраді оголосили конкурс на кращу концепцію оформлення головної новорічної ялинки міста.



Як розповіла очільниця департаменту, жодна з пропозицій не відповідала правилам, які були зазначені в положенні. Тому комісія запропонувала задекорувати ялинку прикрасами з попередніх років.



«Остаточно ще не готова сказати, яка буде оздоба, але ми працюємо над цим», – сказала Тетяна Гнатів.



Наразі департамент житлово-комунального господарства займається питанням оздоблення новорічної ялинки, а саме: які іграшки збереглися з минулих років та в якому вони стані.



Керівниця департаменту культури додала, що остаточно ще не відомо дату, але це буде вже ближче до Різдва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку на день святого Миколая у Луцьку відкривають ялинку. Цьогоріч у зв’язку з перенесенням свят, цей день відзначили 6 грудня. Однак, у місті відкриття ялинки не приурочували до цього дня.Як розповіла журналістам ВСН очільниця департаменту культури, цьогоріч було прийняте рішення не роботи театралізованого дійства, як в мирні часи, оскільки це недоречно. Наразі акцент роблять на заходах для дітей та на дійствах, які повʼязані з актуальними подіями в Україні.У Луцькраді оголосили конкурс на кращу концепцію оформлення головної новорічної ялинки міста.Як розповіла очільниця департаменту, жодна з пропозицій не відповідала правилам, які були зазначені в положенні. Тому комісія запропонувала задекорувати ялинку прикрасами з попередніх років.«Остаточно ще не готова сказати, яка буде оздоба, але ми працюємо над цим», – сказала Тетяна Гнатів.Наразі департамент житлово-комунального господарства займається питанням оздоблення новорічної ялинки, а саме: які іграшки збереглися з минулих років та в якому вони стані.Керівниця департаменту культури додала, що остаточно ще не відомо дату, але це буде вже ближче до Різдва.

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