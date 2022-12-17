Коли у Луцьку урочисто відкриють новорічну ялинку

Коли у Луцьку урочисто відкриють новорічну ялинку
Щороку на день святого Миколая у Луцьку відкривають ялинку. Цьогоріч у зв’язку з перенесенням свят, цей день відзначили 6 грудня. Однак, у місті відкриття ялинки не приурочували до цього дня.

Як розповіла журналістам ВСН очільниця департаменту культури Тетяна Гнатів, цьогоріч було прийняте рішення не роботи театралізованого дійства, як в мирні часи, оскільки це недоречно. Наразі акцент роблять на заходах для дітей та на дійствах, які повʼязані з актуальними подіями в Україні.

У Луцькраді оголосили конкурс на кращу концепцію оформлення головної новорічної ялинки міста.

Як розповіла очільниця департаменту, жодна з пропозицій не відповідала правилам, які були зазначені в положенні. Тому комісія запропонувала задекорувати ялинку прикрасами з попередніх років.

«Остаточно ще не готова сказати, яка буде оздоба, але ми працюємо над цим», – сказала Тетяна Гнатів.

Наразі департамент житлово-комунального господарства займається питанням оздоблення новорічної ялинки, а саме: які іграшки збереглися з минулих років та в якому вони стані.

Керівниця департаменту культури додала, що остаточно ще не відомо дату, але це буде вже ближче до Різдва.

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Теги: ялинки, Луцьк, іграшки
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