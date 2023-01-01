На Волині обстежують укриття
Сьогодні, 20:51
Відповідно до рішення РНБО та голови Волинської обласної військової адміністрації, продовжується робота щодо обстежень захисних споруд цивільного захисту.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Під час даного обстеження звертається увага на забезпечення безперешкодного доступу до сховища, технічний та санітарний стан, забезпеченість первинних засобів пожежогасіння, інвентарем згідно опису та наявністю розробленої документації на захисну споруду.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Під час даного обстеження звертається увага на забезпечення безперешкодного доступу до сховища, технічний та санітарний стан, забезпеченість первинних засобів пожежогасіння, інвентарем згідно опису та наявністю розробленої документації на захисну споруду.
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