Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.



В області – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.В області – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

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