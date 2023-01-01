Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.

В області – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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