Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони

Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги й оборонні теми загалом.Про це йшлося під час зустрічі Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України Генерал-лейтенантата Верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала, повідомляє пресслужба Міноборони України.Серед тем на порядку денному було й«Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen», – сказав Іван Гаврилюк.Заступник міністра додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.«Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень», – сказав генерал Бюден.