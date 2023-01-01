Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони

Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони
Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги й оборонні теми загалом.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра оборони України Рустема Умерова, заступника Міністра оборони України Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та Верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Серед тем на порядку денному було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

«Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen», – сказав Іван Гаврилюк.
Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони

Заступник міністра додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

«Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень», – сказав генерал Бюден.

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Теги: війна, ЗСУ
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