Швеція планує спорядити Україні літаки Gripen, – Politico

Шведський високотехнологічний винищувач Saab JAS 39 Gripen, розроблений під час холодної війни з СРСР, може вперше зіштовхнутися у гарячому конфлікті з Москвою.Протягом минулих тижнів правоцентристський уряд Швеції обережно готував ґрунт для потенційного розміщення літаків в Україні після заяв європейських сусідів Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують спорядити літаки Lockheed Martin F- 16 до Києва, - пише видання Букви, посилаючись на Politico.Цього місяця міністр оборони Пол Йонсон заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних видів підтримки потенціалу України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen. За його словами, військові мають доповісти до 6 листопада.Рішення щодо F-16 призводять до активного обговорення розгортання Gripen.Стефан Унгерт, фахівець з протиповітряної оборони Шведського агентства оборонних досліджень, назвав це “питанням часу”.Експерти припускають, що може знадобитися до року, перш ніж шведські винищувачі пролетять над Україною, оскільки пілотам та інженерам знадобиться час на навчання. І все-таки літаки можуть мати великий вплив.Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе велику користь як в оперативному, так і в моральному плані для України, – зауважив Унгерт.Потенційне розміщення Gripen Стокгольмом відбувається на тлі зростання занепокоєння в Києві щодо можливого хвилювання непохитної військової підтримки Заходу, особливо в США.Однак, зауважує видання, у Швеції, як і в інших скандинавських країнах і країнах Балтії, де географічна близькість до Росії посилює побоювання щодо безпеки, мало ознак будь-яких занепокоєнь відносно допомоги Україні.Щобільше, підтримка постачання озброєння Україні серед громадян Швеції є однією з найсильніших у Європі, згідно з опитуваннями, і у своїх коментарях міністр оборони запевнив у посиленні прихильності свого уряду.Gripen міг би суттєво допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Винищувач вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні, і може працювати з коротших, вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані на прямих ділянках шосе. Це зменшує ризик скупчення літаків на базі.Аналітики Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру, відзначили у минулорічній доповіді, що Gripen спеціально обладнаний для протидії російським винищувачам і ракетним радарам “земля-повітря”.Нагадаємо, 14 вересня міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські пілоти провели тестовий політ на винищувачах Gripen.Довідка. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Роботи над літаком розпочали в 1979 році, а у 1988-у літак уперше злетів. 1 листопада 1997 року JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил.Загальні характеристики:Екіпаж — 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;Розмах крил — 8,6 м;Максимальна злітна вага — 16,5 т;Корисне навантаження — до 7,2 т;Двигун — 10 000 кгс на форсажі;Має 10 точок підвіски;Бойовий радіус — 1 500 км.На пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент України Володимир Зеленський зазначив, що була деталізована домовленість щодо спільного виробництва бойових машин піхоти CV90 в Україні, локалізації виробництва та ремонтів.Міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова повідомила, що міністерство оборони представило проєкт нового мандата на навчання у країні українських військових на шведських винищувачах.За словами чотирьох офіційних осіб США наступного тижня українські пілоти почнуть навчання на винищувачі F-16 на базі ВПС США в Арізоні.