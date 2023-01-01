Волинська громада віддала для війська вантажівку. ФОТО

Волинська громада віддала для війська вантажівку. ФОТО
Сошичненська сільська територіальна громада передала для потреб військових вантажівку.

Про це йдеться на сторінці громади.

За клопотанням Камінь-Каширської військової адміністрації та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Сошичненською сільською радою було передано вантажний автомобіль підвищеної прохідності, який було переобладнано та відремонтовано для потреб армії.

Вантажівку з Волині отримають військові новоствореної військової бригади.


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Теги: війна, допомога, Україна, Волинь
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