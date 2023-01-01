Волинська громада віддала для війська вантажівку. ФОТО





Про це йдеться на сторінці громади.



За клопотанням Камінь-Каширської військової адміністрації та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Сошичненською сільською радою було передано вантажний автомобіль підвищеної прохідності, який було переобладнано та відремонтовано для потреб армії.



Вантажівку з Волині отримають військові новоствореної військової бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сошичненська сільська територіальна громада передала для потреб військових вантажівку.Про це йдеться на сторінці громади.За клопотанням Камінь-Каширської військової адміністрації та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Сошичненською сільською радою було передано вантажний автомобіль підвищеної прохідності, який було переобладнано та відремонтовано для потреб армії.Вантажівку з Волині отримають військові новоствореної військової бригади.

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