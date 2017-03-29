Ягоди, імбир, цитрусові: скільки на луцькому ринку коштує «антизастудний набір». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
З настанням сезону холодів збільшується ризик переохолодитися і підхопити застуду. Щоб уникнути прийому ліків та зміцнити імунітет можна нанести, так би мовити, попереджувальний удар. А саме – зробити заготовки на цілющі чаї, користь яких доведена і науковцями і життєвим досвідом.
Чи є вже на ринку у Луцьку такі обліпиха та журавлина, а також лимони та імбир, з яких можна зробити корисний чай – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Оскільки настав сезон простуд, на ринку вже є вдосталь і ягід і цитрусових фруктів. Ягоди – домашні, як запевняють продавці. А от цитрусові – привезені з-за кордону. Є з Аргентини, є з Туреччини.
Лимони та апельсини з Туреччини тут по 80 гривень за кілограм. На ринку ціна коливається від 75 до 85 грн за кілограм
Можна знайти вже й журавлину – 80 грн за літрову банку. Імбир на ринку має різну ціну – від 100 до 200 грн за кілограм. А от обліпихи на ринку в Луцьку журналісти не знайшли.
Чи є вже на ринку у Луцьку такі обліпиха та журавлина, а також лимони та імбир, з яких можна зробити корисний чай – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Оскільки настав сезон простуд, на ринку вже є вдосталь і ягід і цитрусових фруктів. Ягоди – домашні, як запевняють продавці. А от цитрусові – привезені з-за кордону. Є з Аргентини, є з Туреччини.
Лимони та апельсини з Туреччини тут по 80 гривень за кілограм. На ринку ціна коливається від 75 до 85 грн за кілограм
Можна знайти вже й журавлину – 80 грн за літрову банку. Імбир на ринку має різну ціну – від 100 до 200 грн за кілограм. А от обліпихи на ринку в Луцьку журналісти не знайшли.