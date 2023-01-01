19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкують головний редактор газети «Волинь-нова» Олександр Згоранець (на фото).
Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
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Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
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