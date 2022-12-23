«Старий Луцьк» у Києві переміг «Кривбас»
Сьогодні, 22:37
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» вдало розпочала бабл у Києві і перемогла суперника з Кривого Рогу.
Про це повідомляють на сайті клубу.
На старті матчу суперник вийшов вперед, заробивши 4 очки. Луцьк відповів дальнім влучанням Прозапаса. В ігровому моменті пошкодження отримав Мусієнко, втім згодом Антон продовжив гру.
В суперника ініціативу на себе часто брав Мельнік. В Луцька впевнено увійшов у гру Коровяков, принісши свої команді 6 очок. Наша команда активно пресингувала, змушуючи криворіжців помилятися. Стартова чверть була за лучанами 20:11.
В другій чверті Мусієнко повернувся на майданчик і «відзначив» це дальнім влученням. Человану вдавалося декілька раз протиснути наш захист. Панфілов видав дуже ефектний ігровий відтинок. У лучан полетіло здалеку і наша команда отримала солідну перевагу 47-28.
Старт третьої чверті був не надто результативним. Тим не менш, лучани активізувалися і раз по раз влучали в атаці, збільшуючи свою перевагу.
Після данку Томаса перевага «Старого Луцька» досягнула 30 очок. Супернику не вдалося суттєво скоротити відставання до завершення чверті – 66:38.
В останній десятихвилинці наші хлопці зарано повірили в успіх і дозволили супернику суттєво скоротити гандикап. При цьому, лучани за чверть заробили всього 6 очок.
Втім «Старий Луцьк-Університет» довів матч до перемоги. Гра завершилася з рахунком 77:56. В складі нашої команди по 13 очок заробили Прозапас та Коровяков, 12 – Кирило Панфілов.
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Про це повідомляють на сайті клубу.
На старті матчу суперник вийшов вперед, заробивши 4 очки. Луцьк відповів дальнім влучанням Прозапаса. В ігровому моменті пошкодження отримав Мусієнко, втім згодом Антон продовжив гру.
В суперника ініціативу на себе часто брав Мельнік. В Луцька впевнено увійшов у гру Коровяков, принісши свої команді 6 очок. Наша команда активно пресингувала, змушуючи криворіжців помилятися. Стартова чверть була за лучанами 20:11.
В другій чверті Мусієнко повернувся на майданчик і «відзначив» це дальнім влученням. Человану вдавалося декілька раз протиснути наш захист. Панфілов видав дуже ефектний ігровий відтинок. У лучан полетіло здалеку і наша команда отримала солідну перевагу 47-28.
Старт третьої чверті був не надто результативним. Тим не менш, лучани активізувалися і раз по раз влучали в атаці, збільшуючи свою перевагу.
Після данку Томаса перевага «Старого Луцька» досягнула 30 очок. Супернику не вдалося суттєво скоротити відставання до завершення чверті – 66:38.
В останній десятихвилинці наші хлопці зарано повірили в успіх і дозволили супернику суттєво скоротити гандикап. При цьому, лучани за чверть заробили всього 6 очок.
Втім «Старий Луцьк-Університет» довів матч до перемоги. Гра завершилася з рахунком 77:56. В складі нашої команди по 13 очок заробили Прозапас та Коровяков, 12 – Кирило Панфілов.
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