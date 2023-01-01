У Луцьку та на Волині працюватимуть групи мобільного рекрутингу 100 ОБрТрО. ВІДЕО

У Луцьку та на Волині працюватимуть групи мобільного рекрутингу 100 ОБрТрО. ВІДЕО
Групи мобільного рекрутингу 100-ої окремої бригади ТрО впродовж двох днів працювали на вулицях Луцька. Це нова форма роботи щодо поповнення особового складу, в рамках якої військовослужбовці розповідають про можливості, умови та переваги служби у волинській бригаді.

Як розповів Суспільному начальник групи комунікацій бригади Костянтин Байчук, однією з локацій, де встановили намет для інформаційно-роз'яснювальної роботи, знаходився на Театральному майдані.

Рекрутери волинської бригади, зазначив начальник групи комунікацій 100-ої бригади, розповідали про можливість служити у війську за фаховими навичками, наприклад водія, кухаря чи медика.

"В цій палатці їм не вручать повістку. В цій палатці ми розповімо хлопцям, що їх очікує, пояснимо, яке в них є професійне майбутнє для того, щоб хлопці робили свій вибір. Щоб пояснити, що тебе не просто ставлять перед невідомістю, куди і як ти, в яку бригаду, в який колектив потрапиш", — говорить Костянтин Байчук.

У групі мобільного рекрутингу — старший сержант Олександр Лисюк, який у перші дні повномасштабної війни став добровольцем. Говорить: служив у 53-му батальйоні волинської бригади тероборони, а зараз перебуває в резервній роті.

"Виконували завдання ми спочатку тут, у себе на Волині, потім – під Бахмутом був наш батальйон. Після Бахмуту зараз — Куп’янський напрямок. Ми там єдина родина, всі один одного знаємо, згуртовані. Набагато краще буде адаптовуватися людям, є перспективи вибору військової спеціальності", — каже військовий.

Один із тих, до кого звернулися військовослужбовці 100-ої бригади ТрО на Театральному майдані — 24-річний Олександр Лавренчук із Ківерців. Хлопець розповів, що вважає таку практику правильною.

"Нормально, хлопці роз’яснюють, як усе має бути, розказують різні цікаві факти, і для чого вони проводять цю агітацію вступати на службу. В мене брат служив, але проходить реабілітацію в Німеччині, майже рік перебуває на лікуванні", — сказав волинянин.

Наразі, зі слів Костянтина Байчука, в силах територіальної оборони триває експериментальна кампанія електронного рекрутингу, в якому також бере участь 100-та окрема бригада.

"Через інтернет працює відповідний колцентр при наших силах ТРО і люди в інтернеті отримують запрошення. Вони відгукуються, далі їх інформацію опрацьовують і направляють до наших чергових, до наших лобістів, які цим питанням займаються", — додав начальник групи комунікацій бригади.

Кількість людей, які впродовж двох днів роботи групи мобільного рекрутингу в обласному центрі звернулися за консультацією і залишили свої контакти — не розголошують.

Після Луцька, зі слів Костянтина Байчука, працюватимуть в інших містах Волині. Охочі стати до лав Волинської бригади тероборони можуть звертатися за контактним номером (093) 193 36 73.


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Теги: 100 ОБрТро Волині, Луцьк, війна, рекрутинг
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