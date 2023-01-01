У Луцьку та на Волині працюватимуть групи мобільного рекрутингу 100 ОБрТрО. ВІДЕО





Як розповів Костянтин Байчук, однією з локацій, де встановили намет для інформаційно-роз'яснювальної роботи, знаходився на Театральному майдані.



Рекрутери волинської бригади, зазначив начальник групи комунікацій 100-ої бригади, розповідали про можливість служити у війську за фаховими навичками, наприклад водія, кухаря чи медика.



"В цій палатці їм не вручать повістку. В цій палатці ми розповімо хлопцям, що їх очікує, пояснимо, яке в них є професійне майбутнє для того, щоб хлопці робили свій вибір. Щоб пояснити, що тебе не просто ставлять перед невідомістю, куди і як ти, в яку бригаду, в який колектив потрапиш", — говорить Костянтин Байчук.



У групі мобільного рекрутингу — старший сержант Олександр Лисюк, який у перші дні повномасштабної війни став добровольцем. Говорить: служив у 53-му батальйоні волинської бригади тероборони, а зараз перебуває в резервній роті.



"Виконували завдання ми спочатку тут, у себе на Волині, потім – під Бахмутом був наш батальйон. Після Бахмуту зараз — Куп’янський напрямок. Ми там єдина родина, всі один одного знаємо, згуртовані. Набагато краще буде адаптовуватися людям, є перспективи вибору військової спеціальності", — каже військовий.



Один із тих, до кого звернулися військовослужбовці 100-ої бригади ТрО на Театральному майдані — 24-річний Олександр Лавренчук із Ківерців. Хлопець розповів, що вважає таку практику правильною.



"Нормально, хлопці роз’яснюють, як усе має бути, розказують різні цікаві факти, і для чого вони проводять цю агітацію вступати на службу. В мене брат служив, але проходить реабілітацію в Німеччині, майже рік перебуває на лікуванні", — сказав волинянин.



Наразі, зі слів Костянтина Байчука, в силах територіальної оборони триває експериментальна кампанія електронного рекрутингу, в якому також бере участь 100-та окрема бригада.



"Через інтернет працює відповідний колцентр при наших силах ТРО і люди в інтернеті отримують запрошення. Вони відгукуються, далі їх інформацію опрацьовують і направляють до наших чергових, до наших лобістів, які цим питанням займаються", — додав начальник групи комунікацій бригади.



Кількість людей, які впродовж двох днів роботи групи мобільного рекрутингу в обласному центрі звернулися за консультацією і залишили свої контакти — не розголошують.



Після Луцька, зі слів Костянтина Байчука, працюватимуть в інших містах Волині. Охочі стати до лав Волинської бригади тероборони можуть звертатися за контактним номером (093) 193 36 73.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Групи мобільного рекрутингу 100-ої окремої бригади ТрО впродовж двох днів працювали на вулицях Луцька. Це нова форма роботи щодо поповнення особового складу, в рамках якої військовослужбовці розповідають про можливості, умови та переваги служби у волинській бригаді.Як розповів Суспільном у начальник групи комунікацій бригади, однією з локацій, де встановили намет для інформаційно-роз'яснювальної роботи, знаходився на Театральному майдані.Рекрутери волинської бригади, зазначив начальник групи комунікацій 100-ої бригади, розповідали про можливість служити у війську за фаховими навичками, наприклад водія, кухаря чи медика."В цій палатці їм не вручать повістку. В цій палатці ми розповімо хлопцям, що їх очікує, пояснимо, яке в них є професійне майбутнє для того, щоб хлопці робили свій вибір. Щоб пояснити, що тебе не просто ставлять перед невідомістю, куди і як ти, в яку бригаду, в який колектив потрапиш", — говорить Костянтин Байчук.У групі мобільного рекрутингу — старший сержант Олександр Лисюк, який у перші дні повномасштабної війни став добровольцем. Говорить: служив у 53-му батальйоні волинської бригади тероборони, а зараз перебуває в резервній роті."Виконували завдання ми спочатку тут, у себе на Волині, потім – під Бахмутом був наш батальйон. Після Бахмуту зараз — Куп’янський напрямок. Ми там єдина родина, всі один одного знаємо, згуртовані. Набагато краще буде адаптовуватися людям, є перспективи вибору військової спеціальності", — каже військовий.Один із тих, до кого звернулися військовослужбовці 100-ої бригади ТрО на Театральному майдані — 24-річний Олександр Лавренчук із Ківерців. Хлопець розповів, що вважає таку практику правильною."Нормально, хлопці роз’яснюють, як усе має бути, розказують різні цікаві факти, і для чого вони проводять цю агітацію вступати на службу. В мене брат служив, але проходить реабілітацію в Німеччині, майже рік перебуває на лікуванні", — сказав волинянин.Наразі, зі слів Костянтина Байчука, в силах територіальної оборони триває експериментальна кампанія електронного рекрутингу, в якому також бере участь 100-та окрема бригада."Через інтернет працює відповідний колцентр при наших силах ТРО і люди в інтернеті отримують запрошення. Вони відгукуються, далі їх інформацію опрацьовують і направляють до наших чергових, до наших лобістів, які цим питанням займаються", — додав начальник групи комунікацій бригади.Кількість людей, які впродовж двох днів роботи групи мобільного рекрутингу в обласному центрі звернулися за консультацією і залишили свої контакти — не розголошують.Після Луцька, зі слів Костянтина Байчука, працюватимуть в інших містах Волині. Охочі стати до лав Волинської бригади тероборони можуть звертатися за контактним номером (093) 193 36 73.

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