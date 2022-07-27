Від поранень, отриманих на фронті, помер військовий з Волині Ігор Думка

Страшна звістка прийшла на Волинь - війна забрала життя ще одного воїна. Від отриманих поранень військовий з міста КіверціПро це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.З військової частини найдійшло офіційне підтвердження про те, що солдат, 1975 року народження помер 16 жовтня 2023 року від поранень отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області."Вічна та світла пам'ять Герою. Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє.Щиро співчуваємо родині та близьким військовослужбовця Ігоря Думки та сумуємо із приводу непоправної втрати. Світла пам'ять нашому відважному захиснику та вічний спокій Герою", - йдеться у повідомленні.Деталі про похоронну церемонію повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.