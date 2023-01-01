Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10-12° тепла.
В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10-12° тепла.
В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.
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