У ВНУ наярмаркували понад 300 тисяч гривень для ЗСУ

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний ярмарковий марафон, під час якого вдалося зібрати кошти для допомоги Силам оборони України.Про це повідомляють в університеті.Упродовж 27–28 вересня з ініціативи студентства в Університеті відбувався благодійний ярмарковий марафон до Дня захисників і захисниць України, до якого долучилися всі структурні підрозділи.На кожному з факультетів облаштували спеціальні локації. Там продавали смаколики, сувенірну продукцію, книги та чимало іншого. Окрім цього, аби зібрати кошти для наших Героїв, студенти організовували спеціальні аукціони, презентували патріотичні мистецькі номери."Висловлюємо подяку всім організаторам дійства, а також благодійникам і благодійницям, які активно долучилися до заходів", - повідомляють в ЗВО.У результаті ярмаркового марафону з метою закупівлі квадрокоптерів для підрозділів 100-ї окремої бригади територіальної оборони, 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та Луганського прикордонного загону було зібрано всього 316 тисяч 788 грн, зокрема 47 тисяч 500 грн – колективом Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки.