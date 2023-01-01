Просто рятував життя: історія полеглого бойового медика з Волині
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22-річний бойовий медик Андрій Семенович, позивний Док, загинув 8 травня 2022 року біля селища Білогорівка Луганської області. Захисник отримав смертельні поранення голови під час ворожого обстрілу.
Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Волинь. Книга пам’яті» у фейсбуці.
Андрій народився у місті Берестечко Волинської області. Закінчив Дубенський медичний коледж, де здобув фах фельдшера-акушера. Був веселим, життєрадісним та душею компанії.
Під час повномасштабної війни хлопець служив у розвідувальній роті 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був бойовим медиком та рятував побратимів на передовій.
«Андрій з тих відчайдухів, які просто робили свою справу без думки про визнання! Він любив своїх батьків, сестру, любив Україну! Щирий і надзвичайно добрий! Так хочеться повернутись в той час… сісти в ельку, включити нашу музику і підспівуючи прямувати на заправку за хот-догами. Якось ти сказав мені: «Гірше смерті – це бути забутим!». Обіцяю тобі, що не забуду! Ми всі пам’ятатимемо! Тепер ти житимеш вічно…» – написала подруга Зоряна Коновалець.
«Андрюха (Док) був душею компанії, завжди на позитиві... Він любив життя в усіх його проявах... Відпочивай на небі з усіма іншими достойними воїнами! А ми помстимося, за кожного з вас!» – написав побратим Андрій Кметь.
Молодший сержант Семенович посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали військовослужбовця у рідному місті на Волині.
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Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Волинь. Книга пам’яті» у фейсбуці.
Андрій народився у місті Берестечко Волинської області. Закінчив Дубенський медичний коледж, де здобув фах фельдшера-акушера. Був веселим, життєрадісним та душею компанії.
Під час повномасштабної війни хлопець служив у розвідувальній роті 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був бойовим медиком та рятував побратимів на передовій.
«Андрій з тих відчайдухів, які просто робили свою справу без думки про визнання! Він любив своїх батьків, сестру, любив Україну! Щирий і надзвичайно добрий! Так хочеться повернутись в той час… сісти в ельку, включити нашу музику і підспівуючи прямувати на заправку за хот-догами. Якось ти сказав мені: «Гірше смерті – це бути забутим!». Обіцяю тобі, що не забуду! Ми всі пам’ятатимемо! Тепер ти житимеш вічно…» – написала подруга Зоряна Коновалець.
«Андрюха (Док) був душею компанії, завжди на позитиві... Він любив життя в усіх його проявах... Відпочивай на небі з усіма іншими достойними воїнами! А ми помстимося, за кожного з вас!» – написав побратим Андрій Кметь.
Молодший сержант Семенович посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали військовослужбовця у рідному місті на Волині.
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