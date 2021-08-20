Волинь – серед лідерів за кількістю «Дія.Центрів»





Про це у телеграмі написав начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Зокрема, зараз в області працює 6 Дія.Центрів, а саме: у Смідині, Головно, Литовежі, Шацьку та два у Луцьку.



Усі вони відповідають 12 критеріям якості обслуговування та дотримуються єдиних стандартів у наданні громадянам адміністративних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область перебуває в трійці лідерів за кількістю функціонуючих Дія.Центрів.Про це у телеграмі написав начальник Волинської ОВАЗокрема, зараз в області працює 6 Дія.Центрів, а саме: у Смідині, Головно, Литовежі, Шацьку та два у Луцьку.Усі вони відповідають 12 критеріям якості обслуговування та дотримуються єдиних стандартів у наданні громадянам адміністративних послуг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію