Волинь – серед лідерів за кількістю «Дія.Центрів»
Сьогодні, 19:30
Волинська область перебуває в трійці лідерів за кількістю функціонуючих Дія.Центрів.
Про це у телеграмі написав начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Зокрема, зараз в області працює 6 Дія.Центрів, а саме: у Смідині, Головно, Литовежі, Шацьку та два у Луцьку.
Усі вони відповідають 12 критеріям якості обслуговування та дотримуються єдиних стандартів у наданні громадянам адміністративних послуг.
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Про це у телеграмі написав начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Зокрема, зараз в області працює 6 Дія.Центрів, а саме: у Смідині, Головно, Литовежі, Шацьку та два у Луцьку.
Усі вони відповідають 12 критеріям якості обслуговування та дотримуються єдиних стандартів у наданні громадянам адміністративних послуг.
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