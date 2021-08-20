Волинь – серед лідерів за кількістю «Дія.Центрів»

Волинь – серед лідерів за кількістю «Дія.Центрів»
Волинська область перебуває в трійці лідерів за кількістю функціонуючих Дія.Центрів.

Про це у телеграмі написав начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Зокрема, зараз в області працює 6 Дія.Центрів, а саме: у Смідині, Головно, Литовежі, Шацьку та два у Луцьку.

Усі вони відповідають 12 критеріям якості обслуговування та дотримуються єдиних стандартів у наданні громадянам адміністративних послуг.

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Теги: економіка, Волинь
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