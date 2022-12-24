Волинські лікарі нагадали, що строк дії е-рецептів зріс утричі

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів замість 30, як було раніше.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр із контролю та профілактики хвороб.Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними!Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.Погасити електронний рецепт можна в аптеці, котра працює з електронною системою охорони здоровʼя.