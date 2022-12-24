Волинські лікарі нагадали, що строк дії е-рецептів зріс утричі
Сьогодні, 18:39
Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів замість 30, як було раніше.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр із контролю та профілактики хвороб.
Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними!
Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.
Погасити електронний рецепт можна в аптеці, котра працює з електронною системою охорони здоровʼя.
Довідково:
Екстемпоральні лікарські засоби – лікарські засоби, вироблені (виготовлені) в аптечних умовах за рецептом лікаря для конкретного пацієнта або за замовленням (вимогою) лікувально-профілактичного закладу, та внутрішньоаптечні заготовки.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр із контролю та профілактики хвороб.
Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними!
Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.
Погасити електронний рецепт можна в аптеці, котра працює з електронною системою охорони здоровʼя.
Довідково:
Екстемпоральні лікарські засоби – лікарські засоби, вироблені (виготовлені) в аптечних умовах за рецептом лікаря для конкретного пацієнта або за замовленням (вимогою) лікувально-профілактичного закладу, та внутрішньоаптечні заготовки.
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