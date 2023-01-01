На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
Сьогодні, 18:01
На Маневиччину сьогодні, 18 жовтня, прибув скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Тараса Максимчука.
Про це у фейсбуці повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
«Маневиччина на колінах зустріла свого Героя...» - зазначив він.
Нагадаємо, на війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.
Тож начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук оголосила в районі триденну жалобу – 17, 18, 19 жовтня.
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Про це у фейсбуці повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
«Маневиччина на колінах зустріла свого Героя...» - зазначив він.
Нагадаємо, на війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.
Тож начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук оголосила в районі триденну жалобу – 17, 18, 19 жовтня.
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