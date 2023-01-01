На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки

На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
На Маневиччину сьогодні, 18 жовтня, прибув скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Тараса Максимчука.

Про це у фейсбуці повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

«Маневиччина на колінах зустріла свого Героя...» - зазначив він.
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.

Тож начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук оголосила в районі триденну жалобу – 17, 18, 19 жовтня.
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На реабілітацію до Луцька приїздять бійці з усієї України
Сьогодні, 18:20
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
Сьогодні, 18:01
Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух
Сьогодні, 17:45
На Дубнівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 17:34
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Сьогодні, 16:57
У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Павлюком У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 16:00
«На щиті»: на Волинь повернулися полеглі Герої «На щиті»: на Волинь повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На реабілітацію до Луцька приїздять бійці з усієї України
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
Сьогодні, 18:01
 0
Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух
Сьогодні, 17:45
 0
На Дубнівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 17:34
 0
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8