На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки

загиблого військовослужбовця Тараса Максимчука.



Про це у фейсбуці повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.



«Маневиччина на колінах зустріла свого Героя...» - зазначив він.



Нагадаємо, на війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.



Тож начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук оголосила в районі триденну жалобу – 17, 18, 19 жовтня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччину сьогодні, 18 жовтня, прибув скорботний кортеж із тіломвійськовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив голова Маневицької громади«Маневиччина на колінах зустріла свого Героя...» - зазначив він.Нагадаємо, на війні проти російських окупантівТараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.Тож начальниця Камінь-Каширської РВАоголосила в районі триденну жалобу – 17, 18, 19 жовтня.

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