На Дубнівській у Луцьку – аварія

На Дубнівській у Луцьку – аварія
Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.

Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:00 на вулиці Дубнівській відбулася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Skoda Scala виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Transporter, який рухався головною.
На Дубнівській у Луцьку – аварія

В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На Дубнівській у Луцьку – аварія

На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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