На Дубнівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 17:34
Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.
Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:00 на вулиці Дубнівській відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Skoda Scala виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Transporter, який рухався головною.
В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:00 на вулиці Дубнівській відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Skoda Scala виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Transporter, який рухався головною.
В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині полеглого Героя Тараса Максимчука зустріли навколішки
Сьогодні, 18:01
Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух
Сьогодні, 17:45
На Дубнівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 17:34
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Сьогодні, 16:57