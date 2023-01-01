На Дубнівській у Луцьку – аварія

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку.Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волині.Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:00 на вулиці Дубнівській відбулася дорожньо-транспортна пригода.Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Skoda Scala виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Transporter, який рухався головною.В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.