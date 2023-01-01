Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки ХАМАСУ українців зросла до 23.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Ізраїльський посолповідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23. Він додав, що це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу бойовиків ХАМАС.Також Бродський опублікував інфографіку щодо загиблих іноземців.Речник МЗС Українизаявив, що це дані ізраїльської сторони і вони приблизні.«Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти», — зауважив Ніколенко.