Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки ХАМАСУ українців зросла до 23.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Ізраїльський посол Михайло Бродський повідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23. Він додав, що це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу бойовиків ХАМАС.
Також Бродський опублікував інфографіку щодо загиблих іноземців.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що це дані ізраїльської сторони і вони приблизні.
«Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти», — зауважив Ніколенко.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Ізраїльський посол Михайло Бродський повідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23. Він додав, що це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу бойовиків ХАМАС.
Також Бродський опублікував інфографіку щодо загиблих іноземців.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що це дані ізраїльської сторони і вони приблизні.
«Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти», — зауважив Ніколенко.
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