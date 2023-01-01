Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці

Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки ХАМАСУ українців зросла до 23.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Ізраїльський посол Михайло Бродський повідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23. Він додав, що це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу бойовиків ХАМАС.

Також Бродський опублікував інфографіку щодо загиблих іноземців.
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що це дані ізраїльської сторони і вони приблизні.

«Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти», — зауважив Ніколенко.

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Теги: загиблі, війна
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