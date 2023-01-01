Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля
Сьогодні, 16:52
Сьогодні, 18 жовтня, на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя Коваля Мирослава Олександровича сьогодні, орієнтовно о 17 год. 30 хв., буде проїзджати "Машівський бір". Далі рухатиметься по маршруту:
вулиця Володимирська - вулиця Соборності (колишня Брестська) - вулиця Шевченка - вулиця Прикордонників - с.Скиби, до дому воїна.
Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти нашого захисника, утворивши "живий коридор" та віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя Коваля Мирослава Олександровича сьогодні, орієнтовно о 17 год. 30 хв., буде проїзджати "Машівський бір". Далі рухатиметься по маршруту:
вулиця Володимирська - вулиця Соборності (колишня Брестська) - вулиця Шевченка - вулиця Прикордонників - с.Скиби, до дому воїна.
Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти нашого захисника, утворивши "живий коридор" та віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ізраїль: через атаку ХАМАСу загинули 23 українці
Сьогодні, 17:15
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Сьогодні, 16:57
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля
Сьогодні, 16:52
Перебої із CityCard у Луцьку пов’язані з хакерською атакою
Сьогодні, 16:37
Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з волинської бригади Юрію Яцуті
Сьогодні, 16:15