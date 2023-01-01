Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля

Мирослава Коваля.



Про це



"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя Коваля Мирослава Олександровича сьогодні, орієнтовно о 17 год. 30 хв., буде проїзджати "Машівський бір". Далі рухатиметься по маршруту:



вулиця Володимирська - вулиця Соборності (колишня Брестська) - вулиця Шевченка - вулиця Прикордонників - с.Скиби, до дому воїна.



Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти нашого захисника, утворивши "живий коридор" та віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 жовтня, на Волині зустрінуть полеглого Героя Про це повідомили у Любомльській громаді."Траурний кортеж з тілом загиблого Героя Коваля Мирослава Олександровича сьогодні, орієнтовно о 17 год. 30 хв., буде проїзджати "Машівський бір". Далі рухатиметься по маршруту:вулиця Володимирська - вулиця Соборності (колишня Брестська) - вулиця Шевченка - вулиця Прикордонників - с.Скиби, до дому воїна.Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти нашого захисника, утворивши "живий коридор" та віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.

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