Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля

Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля
Сьогодні, 18 жовтня, на Волині зустрінуть полеглого Героя Мирослава Коваля.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя Коваля Мирослава Олександровича сьогодні, орієнтовно о 17 год. 30 хв., буде проїзджати "Машівський бір". Далі рухатиметься по маршруту:

вулиця Володимирська - вулиця Соборності (колишня Брестська) - вулиця Шевченка - вулиця Прикордонників - с.Скиби, до дому воїна.

Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти нашого захисника, утворивши "живий коридор" та віддати йому останню шану", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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