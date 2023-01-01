Перебої із CityCard у Луцьку пов’язані з хакерською атакою





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Citycardnet у фейсбуці.



«Увага! Масштабна хакерська атака на сервери платіжної системи, тому спостерігаються проблеми з поповненням через сайт, мобільний додаток та термінали самообслуговування», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у жовтні 2019-го у Луцьку запрацювала автоматизована система оплати та обліку пасажирів «Сіті кард» («CityCard»).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через масштабну хакерську атаку у Луцьку спостерігаються проблеми у роботі платіжної системи CityCard у громадському транспорті.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Citycardnet у фейсбуці.«Увага! Масштабна хакерська атака на сервери платіжної системи, тому спостерігаються проблеми з поповненням через сайт, мобільний додаток та термінали самообслуговування», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у жовтні 2019-го у Луцькуавтоматизована система оплати та обліку пасажирів «Сіті кард» («CityCard»).

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