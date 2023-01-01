Перебої із CityCard у Луцьку пов’язані з хакерською атакою

Перебої із CityCard у Луцьку пов’язані з хакерською атакою
Через масштабну хакерську атаку у Луцьку спостерігаються проблеми у роботі платіжної системи CityCard у громадському транспорті.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Citycardnet у фейсбуці.

«Увага! Масштабна хакерська атака на сервери платіжної системи, тому спостерігаються проблеми з поповненням через сайт, мобільний додаток та термінали самообслуговування», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2019-го у Луцьку запрацювала автоматизована система оплати та обліку пасажирів «Сіті кард» («CityCard»).

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Теги: маршрутки, Луцьк
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