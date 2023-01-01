Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з волинської бригади Юрію Яцуті

Яцуті Юрію Івановичу 25.01.1971 року народження.



Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.



"Він був справжнім героєм нашої країни, який не зупинився перед небезпекою та віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



13.09.2022 року був призваний на військову службу до в/ч А1008. Вже з жовтня 2022 року виконував бойові завдання в складі 14-ої окремої механізованої бригади. Він брав участь у бойових діях на сході України та захищав нашу країну від агресії з боку росії.



У ході бойових дій Юрій виконував різноманітні завдання, неодноразово ризикував своїм життям для того щоб захистити своїх товаришів та віддати свою частку в перемогу над агресором.



Брав участь у боротьбі за визволення Харківщини, за що був нагороджений почесною грамотою та медаллю " Захиснику Харкова. За честь! За славу! За народ!".



Юрій був не тільки сильний та відважний, але і чудовий тато та чоловік, вірний друг та побратим.



18.12.2022 року до нашої оселі прийшла страшна звістка, що, виконуючи бойове завдання, в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області, Юрій загинув.



Його загибель стала непоправною втратою для нашої родини. Ми завжди пишалися і пишатимемося ним.



Я вважаю, що мій тато, Яцута Юрій Іванович, заслуговує на високу відзнаку від нашої держави за його мужність та жертовність.

Присвоєння посмертно звання Герой України буде не тільки гідним вшануванням пам'яті мого тата , мого найкращого Героя, але і доказом того, шо країна пам'ятає своїх героїв", - йдеться у тексті петиції.



Проголосувати за присвоєння звання Герою, можна за

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