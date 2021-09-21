Срібна прикраса «Пташка-долонька» – підтримка українок у запобіганні раку грудей
Сьогодні, 16:01
До місяця боротьби з раком молочної залози бренд жіночої білизни brabrabra в колаборації з ювелірним проєктом SPOTS створили прикрасу зі срібла «Пташка-долонька», кошти з продажу якої будуть спрямовані на виїзні мамографії.
Про це розповіла очільниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.
Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. В цей період реалізуються ініціативи з привернення уваги до щорічного чек-апу грудей. Прикраса символізує пташку як уособлення надії та майбутнього і долоньку – турботу про себе та інших жінок. Протягом жовтня український бренд brabrabra дарує прикрасу до комплекту білизни «Відчуття» як нагадування про необхідність подбати про здоров’я молочних залоз. Прикрасу можна придбати окремо за 999 гривень – кошти з продажу «Пташки-долоньки» будуть перераховані у Фонд боротьби з раком для проведення виїзних мамографій у різних регіонах України.
Чому це важливо?
Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щороку понад пів мільйона жінок у всьому світі помирають через цю недугу. Причина високого показника смертності – у виявленні недуги здебільшого на пізніх стадіях. Підступність раку молочної залози у тому, що він тривалий час розвивається, не маючи жодних симптомів.
Саме тому жінкам треба перевіряти стан молочних залоз, не чекаючи для цього підстав, а профілактично. Із 20-річного віку жінкам та дівчатам варто періодично відвідувати мамолога, раз на рік – робити УЗД молочних залоз, а після досягнення 40-річного віку – проходити мамографію.
Мамографія дає змогу виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
За словами очільника Обласного медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарні Юрія Малімона, у разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись становлять понад 95%.
На переконання онколога, можливості української медицини сьогодні дають змогу виявляти всі види раку на ранніх стадіях.
Для порівняння він називає статистику виявленого на першій стадії раку молочної залози в Україні та Франції. У нашій країні – менше 7%, тоді як у Франції – 68%. Тож онкологи закликають українських жінок обстежуватися.
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Про це розповіла очільниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.
Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. В цей період реалізуються ініціативи з привернення уваги до щорічного чек-апу грудей. Прикраса символізує пташку як уособлення надії та майбутнього і долоньку – турботу про себе та інших жінок. Протягом жовтня український бренд brabrabra дарує прикрасу до комплекту білизни «Відчуття» як нагадування про необхідність подбати про здоров’я молочних залоз. Прикрасу можна придбати окремо за 999 гривень – кошти з продажу «Пташки-долоньки» будуть перераховані у Фонд боротьби з раком для проведення виїзних мамографій у різних регіонах України.
Чому це важливо?
Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щороку понад пів мільйона жінок у всьому світі помирають через цю недугу. Причина високого показника смертності – у виявленні недуги здебільшого на пізніх стадіях. Підступність раку молочної залози у тому, що він тривалий час розвивається, не маючи жодних симптомів.
Саме тому жінкам треба перевіряти стан молочних залоз, не чекаючи для цього підстав, а профілактично. Із 20-річного віку жінкам та дівчатам варто періодично відвідувати мамолога, раз на рік – робити УЗД молочних залоз, а після досягнення 40-річного віку – проходити мамографію.
Мамографія дає змогу виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
За словами очільника Обласного медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарні Юрія Малімона, у разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись становлять понад 95%.
На переконання онколога, можливості української медицини сьогодні дають змогу виявляти всі види раку на ранніх стадіях.
Для порівняння він називає статистику виявленого на першій стадії раку молочної залози в Україні та Франції. У нашій країні – менше 7%, тоді як у Франції – 68%. Тож онкологи закликають українських жінок обстежуватися.
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