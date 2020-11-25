Лесин виш – серед вузів із найменшим ризиком провадження освітньої діяльності





Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету ім. Лесі Українки Юрій Громик.



Державна служба якості освіти України



ВНУ ім. Лесі Українки увійшов до групи закладів вищої освіти з найменшим показником ризику - 15 балів.



Задля відкритості та прозорості підготовки й оприлюднення результатів розрахунок ступенів ризику від провадження господарської діяльності у 2023 році здійснено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (модуль «Ступені ризику (для вищої освіти)»).



Таким чином максимально автоматизовано процес обчислення балів за критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти» від 21.11.2018 № 982.



До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:



-чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;

кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;



- стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;



- кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;



- наявність відокремлених структурних підрозділів;



- наявність іноземних здобувачів вищої освіти;



- частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.



Формування та оприлюднення переліку ЗВО за ступенями ризику має на меті дати змогу звернути увагу на чинники, що збільшують ризики провадження освітньої діяльності, та вжити заходів на запобігання зростання кількості балів за відповідними критеріями. Відтак відстежено стрімку позитивну динаміку за одним із критеріїв — станом оприлюднення на офіційних вебсайтах визначених законодавством документів та інформації.



Протягом трьох останніх років удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91-100% і значно скоротилася частка вебсайтів, стан наповненості яких є незадовільним.



Можна стверджувати, що майже цілком вдалося подолати проблему відсутності необхідної інформації на вебсайтах: абсолютна більшість ЗВО на належному рівні забезпечили оприлюднення інформації для своєї цільової аудиторії (99% у 2022-му та 98% у 2023 роках), а більше половини з них — на рівні 91-100% (54% у 2022-му та 56% у 2023 роках).





Як наголосили у Державній службі якості освіти, офіційні сайти закладів освіти є одним із найефективніших інструментів поширення інформації про їх діяльність. Крім того, завдяки доступності до вичерпної та валідної інформації зменшується навантаження на працівників закладу освіти, оскільки учасники освітнього процесу та представники громадськості можуть отримати необхідну для них інформацію у зручний час і спосіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет ім. Лесі Українки визнаний Державною службою якості освіти суб’єктом господарювання із незначним показником ризику.Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету ім. Лесі УкраїнкиДержавна служба якості освіти України визначила ступені ризику суб’єктів господарювання у сфері вищої освіти в 2023 році. З-поміж 290 закладів вищої освіти до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 28 (10%), середнім — 186 (64%), а з незначним — 76 (26%).ВНУ ім. Лесі Українки увійшов до групи закладів вищої освіти з найменшим показником ризику - 15 балів.Задля відкритості та прозорості підготовки й оприлюднення результатів розрахунок ступенів ризику від провадження господарської діяльності у 2023 році здійснено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (модуль «Ступені ризику (для вищої освіти)»).Таким чином максимально автоматизовано процес обчислення балів за критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти» від 21.11.2018 № 982.До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:-чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;- стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;- кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;- наявність відокремлених структурних підрозділів;- наявність іноземних здобувачів вищої освіти;- частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.Формування та оприлюднення переліку ЗВО за ступенями ризику має на меті дати змогу звернути увагу на чинники, що збільшують ризики провадження освітньої діяльності, та вжити заходів на запобігання зростання кількості балів за відповідними критеріями. Відтак відстежено стрімку позитивну динаміку за одним із критеріїв — станом оприлюднення на офіційних вебсайтах визначених законодавством документів та інформації.Протягом трьох останніх років удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91-100% і значно скоротилася частка вебсайтів, стан наповненості яких є незадовільним.Можна стверджувати, що майже цілком вдалося подолати проблему відсутності необхідної інформації на вебсайтах: абсолютна більшість ЗВО на належному рівні забезпечили оприлюднення інформації для своєї цільової аудиторії (99% у 2022-му та 98% у 2023 роках), а більше половини з них — на рівні 91-100% (54% у 2022-му та 56% у 2023 роках).Як наголосили у Державній службі якості освіти, офіційні сайти закладів освіти є одним із найефективніших інструментів поширення інформації про їх діяльність. Крім того, завдяки доступності до вичерпної та валідної інформації зменшується навантаження на працівників закладу освіти, оскільки учасники освітнього процесу та представники громадськості можуть отримати необхідну для них інформацію у зручний час і спосіб.

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