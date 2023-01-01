Волинський тероборонівець повернувся на фронт, хоча виховує 4 дітей
Сьогодні, 15:32
Пан Олександр на псевдо «Шурик» – боєць другого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
У лютому 2022-го чоловік добровольцем став на захист Батьківщини. Попри те, що разом з коханою дружиною Оксаною вони виховують чотирьох неповнолітніх дітей – трьох синів і донечку, повідомляє в телеграмі 100 бригада ТРО.
Впродовж десяти місяців «Шурик» ніс службу на півночі Волині – проте у грудні таки звільнився з лав ЗСУ (великій сім’ї було неабияк сутужно без тата).
А на початку весни рідний батальйон пана Олександра – разом з іншими підрозділами бригади – вирушив виконувати бойові завдання на схід України.
І чоловік вирішив повернутися на службу.
«Тут мої бойові побратими, тут вирішується доля України – зрештою, саме тут ведеться битва за щасливу долю і моїх чотирьох дітей! – впевнено каже волинський тероборонівець, – Іншого варіанту, як здобути Перемогу ми просто не маємо. А ось у наших ворогів вибір таки є: або добровільно забратися геть – або дочекатися вручення перепусток до пекла!» - зізнався військовослужбовець.
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У лютому 2022-го чоловік добровольцем став на захист Батьківщини. Попри те, що разом з коханою дружиною Оксаною вони виховують чотирьох неповнолітніх дітей – трьох синів і донечку, повідомляє в телеграмі 100 бригада ТРО.
Впродовж десяти місяців «Шурик» ніс службу на півночі Волині – проте у грудні таки звільнився з лав ЗСУ (великій сім’ї було неабияк сутужно без тата).
А на початку весни рідний батальйон пана Олександра – разом з іншими підрозділами бригади – вирушив виконувати бойові завдання на схід України.
І чоловік вирішив повернутися на службу.
«Тут мої бойові побратими, тут вирішується доля України – зрештою, саме тут ведеться битва за щасливу долю і моїх чотирьох дітей! – впевнено каже волинський тероборонівець, – Іншого варіанту, як здобути Перемогу ми просто не маємо. А ось у наших ворогів вибір таки є: або добровільно забратися геть – або дочекатися вручення перепусток до пекла!» - зізнався військовослужбовець.
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