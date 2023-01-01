«На щиті»: на Волинь повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 15:10
На Волинь, аби знайти вічний спочинок, сьогодні, 18 жовтня, «на щиті» повернулися загиблі військовослужбовці.
Про це в інстаграмі повідомляє Волинська ОВА.
На Волинь сьогодні прибував екіпаж гуманітарної місії «На щиті», яка доправляє тіла полеглих військових.
«Захисники повернулись додому назавжди. Пам’ятаємо якою ціною…» - повідомили у Волинській ОВА.
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Про це в інстаграмі повідомляє Волинська ОВА.
На Волинь сьогодні прибував екіпаж гуманітарної місії «На щиті», яка доправляє тіла полеглих військових.
«Захисники повернулись додому назавжди. Пам’ятаємо якою ціною…» - повідомили у Волинській ОВА.
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