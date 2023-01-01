«На щиті»: на Волинь повернулися полеглі Герої





Про це в інстаграмі повідомляє Волинська ОВА.



На Волинь сьогодні прибував екіпаж гуманітарної місії «На щиті», яка доправляє тіла полеглих військових.



«Захисники повернулись додому назавжди. Пам’ятаємо якою ціною…» - повідомили у Волинській ОВА.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Волинська обласна військова адміністрація (@volynska_oda)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь, аби знайти вічний спочинок, сьогодні, 18 жовтня, «на щиті» повернулися загиблі військовослужбовці.Про це в інстаграмі повідомляє Волинська ОВА.На Волинь сьогодні прибував екіпаж гуманітарної місії «На щиті», яка доправляє тіла полеглих військових.«Захисники повернулись додому назавжди. Пам’ятаємо якою ціною…» - повідомили у Волинській ОВА.

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