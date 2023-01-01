Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Тараса Максимчука

Тараса Максимчука.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Сьогодні, 18 жовтня, біля Колківського лісництва (урочище «Рудня») зустрічаємо загиблого земляка Тараса Максимчука, який востаннє "На щиті" повертатиметься додому. Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Підгаття, Мала Ведмежка, Цміни (батьківський будинок).



Опісля з Цмін маршрут скорботного кортежу пролягатиме до села Чарторийськ (домівка воїна).



Прохання до жителів громади гідно зустріти



Гаврилюк зазначив, що про дату та час поховання повідомить згодом.



Спочатку зустріч планувалась на 13.30, але згодом селищний голова повідомив, що зустріч Героя переноситься на півтори години.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні на Волині зустрінуть ГерояПро це повідомив Маневицький селищний голова"Сьогодні, 18 жовтня, біля Колківського лісництва (урочище «Рудня») зустрічаємо загиблого земляка Тараса Максимчука, який востаннє "На щиті" повертатиметься додому. Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Підгаття, Мала Ведмежка, Цміни (батьківський будинок).Опісля з Цмін маршрут скорботного кортежу пролягатиме до села Чарторийськ (домівка воїна).Прохання до жителів громади гідно зустріти полеглого земляка , та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни", - йдеться в повідомленні.Гаврилюк зазначив, що про дату та час поховання повідомить згодом.Спочатку зустріч планувалась на 13.30, але згодом селищний голова повідомив, що зустріч Героя переноситься на півтори години.

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