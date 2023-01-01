Волинь і Закарпаття – лідери за дозволами на виїзд за кордон





Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук, пише



За його словами, кількість дозволів не є пропорційною до кількості чоловіків, бо одна людина могла перетинати кордон декілька разів.



"За останній період часу найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, Закарпатська та Волинська області. Зокрема, близько 47 000 дозволів на виїзд за кордон видало Міністерство інфраструктури. Також, у перший рік існування системи "Шлях" видавали близько 10-13 000 дозволів у місяць, проте зараз їхня кількість зменшилася до 6 000", — розповів Ігор Матвійчук.



Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення затримали 15 900 порушників кордону. 6900 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами.



"Найчастіше чоловіки намагаються перетнути кордон під виглядом багатодітних батьків. Вони підробляють свідоцтва про народження дітей, навіть створюють фейкову "Дію", замовляють на телеграм-каналах такі застосунки, які максимально схожі на "Дію". Також доволі часто чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, мають листи від Мінкульту або ж від релігійних організацій. Також багато з них під виглядом спортсменів та музикантів їдуть за кордон і не повертаються", — розповів начальник відділу організації прикордонного контролю.



Проте, за його словами, у порівнянні з 2022 роком збільшилася кількість людей, які повертаються в Україну. Це близько 11 мільйонів на західній ділянці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж повномасштабної війни через систему «Шлях» видали 231 000 дозволів для виїзду за кордон. Найбільше дозволів видали у Закарпатській та Волинській областях.Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник, пише Суспільне За його словами, кількість дозволів не є пропорційною до кількості чоловіків, бо одна людина могла перетинати кордон декілька разів."За останній період часу найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, Закарпатська та Волинська області. Зокрема, близько 47 000 дозволів на виїзд за кордон видало Міністерство інфраструктури. Також, у перший рік існування системи "Шлях" видавали близько 10-13 000 дозволів у місяць, проте зараз їхня кількість зменшилася до 6 000", — розповів Ігор Матвійчук.Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення затримали 15 900 порушників кордону. 6900 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами."Найчастіше чоловіки намагаються перетнути кордон під виглядом багатодітних батьків. Вони підробляють свідоцтва про народження дітей, навіть створюють фейкову "Дію", замовляють на телеграм-каналах такі застосунки, які максимально схожі на "Дію". Також доволі часто чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, мають листи від Мінкульту або ж від релігійних організацій. Також багато з них під виглядом спортсменів та музикантів їдуть за кордон і не повертаються", — розповів начальник відділу організації прикордонного контролю.Проте, за його словами, у порівнянні з 2022 роком збільшилася кількість людей, які повертаються в Україну. Це близько 11 мільйонів на західній ділянці.

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